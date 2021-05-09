الكربولي يحضر جلسة 'صوفية' تخللها ثقب الاجساد! (فيديو وصور)

2021/05/09 | 23:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اظهر مقطع مصور، حضور النائب محمد الكربولي، طقسا احتفاليا لمجموعة من الصوفيين تخلله قيام بعض "المؤمنين" بطعن أنفسهم وثقب أجسادهم بأسياخ معدنية.

وبحسب مقطع الفيديو الذي رصده NRT عربية، اليوم الاحد (9 ايار 2021)، يظهر الكربولي وهو يقوم بسحب سيخا شبيها بـ "السيف" من جانب بطن احد المتصوفين على صوت الموسيقى والأناشيد والصلوات والأدعية الصوفية.

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