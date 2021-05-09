نائب يوجه طلبا بشأن محافظ كربلاء ويحذر من سفك الدماء

2021/05/09 | 23:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد النائب حامد الموسوي، الاحد، على اهمية دعم محافظ كربلاء لممارسة صلاحياته الامنية على الأجهزة المعنية من اجل الوصول الى قتلة الناشط إيهاب الوزني.

وقال الموسوي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (9 ايار 2021)، ان "جريمة إغتيال الناشط الحقوقي إيهاب الوزني بهذه الطريقة البشعة وفي شهر رمضان وبوسط كربلاء أستهداف فاضح للنظام العام والأمن العام والحق العام بالحياة لأبناء كربلاء الكرام".

واضاف، "واننا قبال هذه الجريمة البشعة لن نسكت ولن نكون متفرجين فقط ولن نجعلها كسابقاتها تمر وتنسى ولا تذكر وإنما سنطالب ونراقب ونضغط من اجل ايقاف نزيف الدم وسنبقى على تواصل مستمر مع وزارة الداخلية المسؤولة عن حياة وامن المواطنين".

وتابع ان "الحكومة المحلية في كربلاء حامية ارواح الكربلائيين من أجل ممارسة مسؤلياتها الدستورية والقانونية في حفظ امن وامان الناس والقصاص من الجناة السفلة وتقديمهم الى قبضة العدالة وايضا تحديث الخطط الامنية بما يتناسب مع تحديات امنية كبيرة قد تواجه العملية الانتخابية والذي يعتبر الامن الانتخابي اهم عناصر النجاح او الفشل لا سامح الله".

واكد الموسوي، ان "الفقيد إيهاب المغدور لم يكن مشروعا تخريبيا بل كان مدافعا ومطالبا عن حقوق المواطنين من خلال الشارع والتظاهرة والتواجد الميداني في كل محفل من محافل الحق والمصلحة الكربلائية وان أعدائه والمتربصين به كثر".

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