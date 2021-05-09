تظاهرات في الديوانية وذي قار احتجاجاً على مقتل 'ناشط' بكربلاء

2021/05/09 | 23:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهر العشرات في محافظتي الديوانية وذي قار، الاحد، احتجاجاً على مقتل "ناشط مدني" في محافظة كربلاء.

وقال مراسل السومرية في الديوانية، إن العشرات تظاهروا اليوم في المحافظة احتجاجا على اغتيال الناشط ايهاب الوزني فيما قاموا بحرق الإطارات وقطع الطرق المؤدية الى ساحة الساعة امام مبنى الحكومة المحلية، مشيرا الى أن المحافظة شهدت انتشارا امنيا مكثفا.

الى ذلك، أفاد مراسل السومرية في ذي قار، بتظاهر العشرات في ساحة الحبوبي للتنديد بمقتل الناشط المدني إيهاب الوزني، لافتا إلى أن المتظاهرين أقاموا نعشا رمزيا للوزني.

واعلنت خلية الاعلام الامني، فجر اليوم الاحد، عن مقتل الناشط المدني ايهاب جواد بهجوم مسلح في كربلاء.

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