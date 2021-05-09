يشتبه بضلوعه في تهريب المخدرات.. دبي توقف مطلوباً بريطانياً

2021/05/09 | 23:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات في دبي، الأحد، توقيف بريطاني يبلغ 35 عاما، هو أحد أبرز المطلوبين في بلاده، يشتبه بتورّطه في مخطط لتهريب كميات كبيرة من الكوكايين.

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