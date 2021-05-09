الشيخ حمودي يدعو لانشاء مؤسسة مالية ضخمة لانعاش الاقتصاد العراقي وتشريعات مشجعة للاستثمار

2021/05/09 | 23:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدا/ دعا الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الاحد، الى إنشاء مؤسسة مالية ضخمة من شركات كبيرة رصينة واتحادات رجال الأعمال ونقابات اقتصادية وكبار المستثمرين ويساهم فيها جميع أطياف الشعب، تعمل على تبني مشاريع كبرى، واستيعاب الكفاءات العراقية فيها، بما ينعش الاقتصاد العراقي وفق رؤى استراتيجية تلبي الطموحات الوطنية.جاء ذلك خلال ندوة […]

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