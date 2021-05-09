بالفيديو.. القوات الامنية تقوم بحملة اعتقالات في محافظة البصرة

2021/05/09 | 23:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مراسلنا في البصرة، الاحد، بشن القوات الامنية حملة اعتقالات لمطلوبين وفق قضايا مختلفة.

وأوضح المراسل اليوم، (9 ايار 2021)، ان "المتهمين مطلوبين بقضايا مخدرات او جرائم جنائية او متسببين بنزاعات عشائرية او وفق قانون 4 ارهاب".

يذكر ان العشرات من المحتجين خرجوا في عدد من المحافظات الجنوبية تنديدا باغتيال الناشط ايهاب جواد الوزني وسط مدينة كربلاء.

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