2021/05/10 | 00:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي يحبط محاولة إرهابية لتفخيخ الشارع العام الرابط بين القائم وعكاشات

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