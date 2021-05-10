سيناريو غريب في المباراة.. الريال يرفض الصدارة بالتعادل مع أشبيلية

2021/05/10 | 00:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

رفض فريق ريال مدريد اليوم الاحد ( 9 آيار 2021)، صدارة الليغا بعد التعادل مع أشبيلية 2 -2 بسيناريو غريب، تدخل الفار به ليحول ركلة جزاء أعلنها الحكم لصالح الريال تحولت الى مصلحة أشبيلية في الدقيقة 75، في لقاء جرى على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في إطار الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

مع بداية الشوط الاول ظهرت صفوف أشبيلية أكثر تنظيماً من ريال مدريد، مع أفضلية في الحيازة، الا ان أشبيلية لم يستغل الافضلية في بداية الشوط الاول لترجمتها الى فرص فعلية، بالمقابل كانت فرص الريال في تهديد المرمى أكثر من منافسه، والغى حكم اللقاء هدفا لكريم بنزيما في الدقيقة 12 بداعي التسلل، وتمكن لاعب أشبيلية فيرناندو ريجيس، من افتتاح التسجيل لفريقه في مرمى ريال مدريد، وجاء الهدف بعد لعبة رائعة بدأت بركلة حرة نفذها سوسو، لتصل الكرة لفيرناندو داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22، ليُرواغ بمهارة كاسيميرو قبل أن يُسدد في مرمى كورتوا، بعدها كانت هناك محاولات للريال من أجل التعديل، الا أن أغلاق المنافذ من قبل خطوط أشبيلية تصدت لفرص الفريق الابيض، لينتهي الشوط الاول بتقدم أشبيلية بالهدف الوحيد.

وبدأ ريال مدريد الشوط الثاني بضغط عالٍ وجاء التهديد الاول من مودريتش وتسديدة قوية تصدى لها الحارس ياسين بونو في الدقيقة 51،الا أن أسينسيو تمكن من التعديل في الدقيقة 67، وحدث سيناريو غريب في اللقاء فبينما الحكم يعلن عن ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 75 بعد إعاقة كريم بنزيما من قبل حارس أشبيلية ياسين بونيو وحصول الحارس على الكارت الأصفر، لكن الفار تدخل ليوقف اللقاء على أساس أن هناك ركلة جزاء لأشبيلية سبقت حالة ريال مدريد، وبالفعل تغير السيناريو ليعلن الحكم عن ركلة جزاء لأشبيلية ويسجل منها راكتيش هدف التقدم الثاني لفريقه في الدقيقة 77، لكن الريال وفي الرمق الاخير من الوقت الاصلي للقاء تمكن من التعديل في الدقيقة 90 بنيران صديقة ارتطمت بلاعب أشبيلية دييغو كارلوس ودخلت مرماه، وإنتهاء اللقاء 2 – 2.

وبهذا التعادل أصبح رصيد الريال 75 نقطة وبمركز الوصافة وهو نفس رصيد برشلونة بالمركز الثالث وبفارق المواجهات، مع إستمرار أتلتيكو مدريد بالصدارة جامعاً 77 نقطة، فيما إحتل أشبيلية المركز الرابع بـ 71 نقطة، وكانت مباراة الدور الأول التي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان قد انتهت بفوز الملكي على أشبيلية (1-0).

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