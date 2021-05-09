السودان يرحل جنوداً إثيوبيين إلى مخيمات اللاجئين

2021/05/10 | 00:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت السلطات السودانية، الأحد، في ترحيل العشرات من الجنود الإثيوبيين، إلى مخيمات اللاجئين الفارين من الحرب في إقليم تيغراي.

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