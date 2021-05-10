2021/05/10 | 00:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الآسيوي يسند مهمة لحكم عراقي ويحدد مواعيد مباريات منتخب الصالات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/10 | 00:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الآسيوي يسند مهمة لحكم عراقي ويحدد مواعيد مباريات منتخب الصالات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الآسيوي يسند مهمة لحكم عراقي ويحدد مواعيد مباريات منتخب الصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).