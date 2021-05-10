الاغتيالات..لو انعكست

2021/05/10 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام مثلما انَّ القصف الذي يستهدف القواعد الجوية العراقية والمنطقة الخضراء بين يوم وآخر، غير مسيطر عليه، وتجري مكافحته بالبيانات الحارقة الخارقة، يمكن أيضاً النظر من خلال نفس ذلك الخلل في التعاطي مع القصف الى عمليات الاغتيال التي تستهدف الناشطين الداعين للإصلاح ومحاربة الفساد والخيار الوطني ،من دون أمل منظور في إمكانية ايقافها. […]

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