مكابدات – حسن النواب

2021/05/10 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (١) لولا الحزن لولا العشق لولا الوهم لولا الألم لولا الشعر لما انتعش الأمل.(٢) ليستْ قطرات عرقٍ تلك التي تلمع على جبين الكادحين إنَّها عبرات الله.(٣) الحب الأمل السعادة خرافات يجب أنْ نؤمن بها حتى نستمر بخداع الحياة.(٤) الكادحون عضلات الأرض وعرق جباههم أقمار ملحٍ تضيء في الظلام.(٥) لو كان الأمر […]

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