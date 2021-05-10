2021/05/10 | 00:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأردن:حذرنا إسرائيل من مغبة التجاوز على المقدسات الرياض – عمان – الزمان القدس – اف ب القاهرة- مصطفى عمارة يعقد مجلس الجامعة العربية اليوم الاثنين اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب دولة فلسطين لمناقشة الأوضاع في القدس ومواجهة التجاوزات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى. وكشف مصدر بالجامعة العربية أن […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنديد عربي والرجوب لـ (الزمان):نسعى إلى موقف فلسطيني موحد تجاه القدس بعيدا عن التجاذبات ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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