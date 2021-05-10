تنديد‭ ‬عربي‭ ‬والرجوب‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬موقف‭ ‬فلسطيني‭ ‬موحد تجاه‭ ‬القدس‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬التجاذبات‭ ‬

2021/05/10 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأردن‭:‬حذرنا‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬مغبة‭ ‬التجاوز‭ ‬على‭ ‬المقدسات الرياض‭ ‬–‭ ‬عمان‭ – ‬الزمان القدس‭ ‬–‭ ‬اف‭ ‬ب‭ ‬القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ يعقد‭ ‬مجلس‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬اجتماعا‭ ‬طارئا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المندوبين‭ ‬الدائمين‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬لمناقشة‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬ومواجهة‭ ‬التجاوزات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬والمسجد‭ ‬الأقصى‭.‬ ‭ ‬وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬بالجامعة‭ ‬العربية‭ ‬أن‭ […]

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