سلامة في خير وخير في سلامة - السيد نصر الدين السيد

2021/05/10 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#السيد_نصر_الدين_السيد إن آفة حارتنا النسيان" عبارة لنجيب محفوظ في رواية "أولاد حارتنا""الثقافة والحضارة" عنوان مقال في عدد مجلة الهلال الصادر في القاهرة بتاريخ ديسمبر 1927 (ص.



171) جاء فيه على لسان كاتبه "كنت أول من أفشى لفظة الثقافة فى الأدب العربي الحديث ولم أكن أنا الذي سكّها بنفسه فإني انتحلتها من ابن خلدون، إذ وجدته يستعملها فى معنى شبيه بلفظة (كلتور) الشائعة فى الأدب الأوروبي.



الثقافة هي المعارف والعلوم والآد ......





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