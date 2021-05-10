2021/05/10 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطيفة_الحياة طرحت سيدة مغربية سؤالا على موقع إلكتروني بمناسبة شهر رمضان، تقول: بغيت نسولكم، جاتني الدورة وبغيت نكمل قراءة القران واش نقدر نلبس كلوف تاع بلاستيك.



هل يجوز باش منقيسش القرآن وانا حايض.



وشكرا؟؟؟وترجمة السؤال للغة العربية الفصحى هو كما يلي: أريد أن أسألكم، أنا حائض وأريد أن أكمل قراءة القرآن.



فهل أستطيع أن ألبس قفازات بلاستيكية حتى لا ألمس القران؟!؟!؟!...حاولت أن أقرأ اجابات المعلقات على سؤا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يجوز للمرأة لمس القران وهي حائض؟ - لطيفة الحياة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يجوز للمرأة لمس القران وهي حائض؟ - لطيفة الحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).