2021/05/10 | 00:35 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصدر يوجه رسالة للحكومة بشأن الاغتيالات الأخيرة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يوجه رسالة للحكومة بشأن الاغتيالات الأخيرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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