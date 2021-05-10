‫الصدر يوجه رسالة للحكومة بشأن الاغتيالات الأخيرة‬


‫الصدر يوجه رسالة للحكومة بشأن الاغتيالات الأخيرة‬
2021/05/10 | 00:35 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ‫الصدر يوجه رسالة للحكومة بشأن الاغتيالات الأخيرة‬

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