القوات العراقية تطوق القنصلية الإيرانية في كربلاء

2021/05/10 | 00:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات كربلاء المقدسة اللواء الركن علي الهاشمي، تطويق القنصلية الإيرانية بالكامل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

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