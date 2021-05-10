اغتيال ناشط كربلائي مناهض للنفوذ الإيراني يشعل الغضب في الجنوب

2021/05/10 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء‭ -‬الناصرية‭- ‬الزمان‭ ‬ خرجت‭ ‬تظاهرات‭ ‬غاضبة‭ ‬في‭ ‬كربلاء‭ ‬وفي‭ ‬الناصرية‭ ‬والديوانية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق،‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬اغتيال‭ ‬ناشط‭ ‬كربلائي‭ ‬معروف،‭.‬حيث‭ ‬اسفر‭ ‬هجوم‭ ‬مسلح‭ ‬فجر‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬كربلاء‭ ‬عن‭ ‬اغتيال‭ ‬الناشط‭ ‬إيهاب‭ ‬الوزني‭ ‬مُحدثًا‭ ‬صدمة‭ ‬بين‭ ‬مؤيدي‭ ‬‮«‬ثورة‭ ‬تشرين‮»‬‭ ‬التي‭ ‬خسرت‭ ‬عددًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬ناشطيها‭ ‬المناهضين‭ ‬للفساد‭ ‬ولتدخل‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬العراق‭.‬ عُرف‭ […]

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