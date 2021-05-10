قلادة المرأة المثالية من البزاز الى أرملة في كركوك

2021/05/10 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك‭ ‬–‭ ‬الزمان منح‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬المستقل‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬الارملة‭ ‬ام‭ ‬حمادي‭ ‬قلادة‭ ‬المرأة‭ ‬المثالية‭ ‬فيما‭ ‬تكفل‭ ‬بمساعدتها،‭ ‬واصفا‭ ‬اياها‭ (‬بانها‭ ‬نموذج‭ ‬للام‭ ‬المثالية‭ ‬وبأنها‭ ‬عنواناً‭ ‬للفخر‭) ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اعقاب‭ ‬عرض‭ ‬قناة‭ (‬الشرقية‭) ‬تقرير‭ ‬مصور‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬الحصاد‭ ‬الاخباري‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬،حيث‭ ‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬النفايات‭ ‬من‭ ‬ازقة‭ ‬مدينة‭ […]

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