درس (10) وبيان غير رسمي رقم(98) بتاريخ 10/5/2021: المطلوب استمرارية الحضور في حرب الأمكنة: فلسنا في معركة كسر العظام بعد! - بلال عوض سلامة

2021/05/10 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_عوض_سلامة الحضور في الأمكنة: الشوارع والساحات والأحياء في الفضاء الفلسطيني ما زال يتدحرج، ولكنه لم يتبلور بعد كما يجب، والمتتبع يستطيع إدراك أهمية التدفق إلى الشوارع والأمكنة في بلورة وتصليب المواقف والخطاب والأدوات المستخدمة في التعبيرات الاحتجاجية للنضال الفلسطيني في المشهد المقدسي الذي أصبح فلسطيني بامتياز، فحضور الاشتباك في الأمكنة العامة يشحذ العقل كما العاطفة والوعي الوطني، لمزيد من إندماج الأفراد للا ......





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