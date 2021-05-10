مقتدى الصدر: للانتخابات شروط.. وليس من بينها الاغتيال بل هو اسلوب الجبناء

2021/05/10 | 00:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الالتزام بشروط ومواثيق الانتخابات، مؤكداً ان الاغتيال هو أسلوب الجبناء، وذلك بعد ساعات على اغتيال الناشط إيهاب الوزني وسط كربلاء.

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الصدر دعا في بيان تابعه "ناس" (10 أيار 2021) "الحكومة العراقية إلى تقديم الجناة إلى العدالة بأسرع وقت، كما دعا الجميع إلى ضبط النفس والتحلي بالصبر".

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