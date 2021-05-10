الحشد الشعبي يحبط محاولتين لداعش في صلاح الدين والانبار

2021/05/10 | 01:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاحبطت قوات الحشد الشعبي، محاولتين إرهابيتين لعصابات داعش في محافظتي صلاح الدين والانبار.وذكرت مديرية اعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان "قوة من اللواء 42 بالحشد الشعبي، عالجت عملية تسلل لفلول “داعش” الإرهابي في قاطع سيد غريب بمحافظة صلاح الدين"، مبينة ان "الارهابيين استخدموا عجلات ودراجات نارية في محاولة التسلل قبل ان تتصدى لهم قوة من اللواء."وفي سياق اخر، ذكرت مديرية اعلام الحشد الشعبي، ان "قوة من اللواء 39 بالحشد الشعبي بالتعاون مع مديرية الهندسة بالحشد ، أحبطت محاولة إرهابية لتفخيخ الشارع العام الرابط بين قضاءي القائم وعكاشات بمحافظة الانبار.واضافت، ان "عناصر الحشد نجحوا بتفجير عبوة مزدوجة تحت السيطرة في الشارع".

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