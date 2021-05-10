الكاظمي ينفي

2021/05/10 | 01:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في تصريحات، الأحد، الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بأنه "سيد المقاومة"، وأكد أن التيار الصدري "لا يسيطر" على عمل الحكومة، وتحدث عن "تغيير وزاري مرتقب"

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