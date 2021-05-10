خلايا داعش النائمة

2021/05/10 | 01:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة عودة هجمات داعش في العراق، ولماذا هذا الوقت للهجمات؟و ما هو الجهد الحكومي في صد هذه العمليات؟

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