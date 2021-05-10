انسحاب قوات الشغب من ساحة أحرار كربلاء.. وناشط يروي لحظة ’محاصرة’ المتظاهرين!

2021/05/10 | 01:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

يستعد متظاهرون في كربلاء لبدء اعتصام وسط المدينة على خلفية اغتيال الناشط الكربلائي إيهاب الوزني، بعد ليلة طويلة شهدت "اعتداءات" ضد محتجين.

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وقال شهود عيان لـ "ناس"، فجر الإثنين (10 آيار 2021)، إنّ "المتظاهرين بدءوا بنصب خيام الاعتصام في ساحة الأحرار بعد انسحاب قوات مكافحة الشغب، احتجاجاً على عمليات الترهيب والتصفيات المستمرة ضد المتظاهرين والناشطين".

وأضاف مشترطاً عدم كشف هويته، أنّ "المتظاهرين رفعوا مطالب كشف منفذي عملية اغتيال الوزني والمسؤولين عن عمليات ملاحقة وقتل الناشطين والفاعلين في كربلاء وبقية المحافظات".

وتشهد المدينة تظاهرات غاضبة مستمرة منذ ليل الأحد بعد اغتيال الوزني على يد مسلحين قرب منزله وسط المدينة المحصنة أمنية، فيما تعرض المتظاهرون إلى "اعتداءات"، على حد تعبير الناشط الكربلائي علي الميالي.

وكتب الميالي عبر حسابه في تويتر، أنّ المتظاهرين المحتشدين في ساحة الأحرار "تعرضوا لإطلاق رصاص بعد أن طوقت سيارات قوات مكافحة الشغب الساحة، وترجل عناصرها مدججين بالأسلحة والعصي الكهربائية".

وأضاف، "هجموا علينا وطوقنا، ولاحقونا كما يطارد المجرمون، وسط اعتداءات بالضرب والشتائم، ثم اعتقلوا عدداً من الشبان الذين لم يجدوا مهرباً وأحرقوا دراجاتهم النارية".

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