2021/05/10 | 01:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه امين بغداد المعمار علاء معن باطلاق حملة خدمات كبرى تشمل تنظيف واكساء الطرق وتشجير الساحات والحدائق استعداداً لعيد الفطر المبارك .وذكر بيان للامانة تلقاه “المركز الخبري الوطني،ان “امين بغداد وجه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تعلن انطلاق حملة خدمات كبرى استعداداً لعيد الفطر المركز الخبري الوطني.

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