2021/05/10 | 02:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجدّدت الصدامات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين غالبيتهم من الشبان في أنحاء متفرّقة من القدس الشرقية، ليل الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجدد الاشتباكات في القدس الشرقية.. وإصابة 14 شخصا في المواجهات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجدد الاشتباكات في القدس الشرقية.. وإصابة 14 شخصا في المواجهات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).