2021/05/10 | 02:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهر اردني يرفع شعار “لا نقوى على التنفس منذ 1948” بالانكليزية خلال تحرك تضامني مع فلسطينيي القدس قرب السفارة الاسرائيلية في عمان في التاسع من ايار/مايو 2021 © اف ب خليل المزرعاوي عمان (أ ف ب) – استدعت وزارة الخارجية الأردنية الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان للإحتجاج على “الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة” في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي وتظاهرة في عمان للمطالبة بإغلاق السفارة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي وتظاهرة في عمان للمطالبة بإغلاق السفارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).