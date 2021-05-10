2021/05/10 | 02:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 25 دقیقة

3637 مشاهدة

افاد مراسلنا، الاثنين، بمحاولة اغتيال اعلامي في محافظة الديوانية من قبل مجهولين.

وقال مراسلنا اليوم (10 ايار 2021)، ان "مراسل قناة الفرات الفضائية "احمد حسن" تعرض لاطلاق نار في منطقة الرأس نقل على اثرها الى مستشفى الديوانية."

واضاف مراسلنا ان "الاستهداف تم بالقرب من منزل الاعلامي احمد حسن"، مبينا انه "فقد الوعي ونقل على اثرها الى المستشفى."

ويأتي الحادث بعد يوم من اعتقال الناشط البارز في احتجاجات محافظة كربلاء بهاء الوزني برصاص مسلحين مجهولين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (​استهداف اعلامي في الديوانية بالرصاص من قبل مجهولين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (​استهداف اعلامي في الديوانية بالرصاص من قبل مجهولين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).