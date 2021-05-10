بعد يوم من مقتل الوزني.. صحفي عراقي يتعرض لمحاولة اغتيال

2021/05/10 | 02:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب مراسل تابع لقناة الفرات العراقية، بطلق ناري قرب منزله، وذلك بعد يوم من اغتيال ناشط مناهض للحكومة في العراق بهجوم مسلح في وقت مبكر، الأحد، في مدينة كربلاء،

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