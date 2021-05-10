إصابات جديدة بين العائدين.. والصحة: لا نستطيع تمييز «الهندية»

2021/05/10 | 03:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

سجلت الدوائر الصحية في البصرة وذي قار إصابات جديدة بفيروس كورونا للعائدين من الهند الذين وصلت طائرة اجلائهم الثانية أمس الاول الى مطار بغداد وعلى متنها 400 مسافر، بينما اكدت وزارة الصحة عدم تمكنها من التمييز بين السلالة الهندية والقديمة حتى الان.

يأتي ذلك في وقت تسلم فيه العراق دفعة جديدة من لقاح فايزر بحدود 50 ألف جرعة.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الخطوط الجوية حسين جليل لـ” الصباح”: ان “ الرحلة الاستثنائية الثانية لاجلاء العراقيين من الهند، وصلت وعلى متنها 400 مسافر، منهم 100 من اقليم كردستان”.

واكد جليل “تخصيص رحلة استثنائية ثالثة جديدة يوم الخميس المقبل”، داعيا “جميع المسافرين الى جلب فحص مختبري PCR يثبت عدم اصابتهم بالوباء، والالتزام بالاجراءات الصحية التي حددتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ووزارة الصحة”.

بدوره، قال مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار بتصريح صحفي: انه تم فرض الحجر الصحي على 18 مواطنا عائدا من الهند بعد ظهور اصابات بفيروس كورونا بين عدد منهم”.

واضاف ان الاصابات التي ظهرت ما زالت لم تعرف هل هي السلالة الهندية او القديمة”.

وفي البصرة، سجلت دائرة الصحة 13 إصابة بفيروس كورونا، بصفوف العائدين من الهند مؤخرا من أصل 32 وصلوا المحافظة.

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