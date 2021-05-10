الجامعة العربية.. اجتماع طارئ لبحث الجرائم الإسرائيلية

2021/05/10 | 03:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة: اسراء خليفة

قررت الامانة العامة لجامعة الدول العربية عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الاثنين، حضوريا بمقر الأمانة العامة بناء على طلب دولة فلسطين وبرئاسة دولة قطر، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة.



ويهدف الاجتماع الى بحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة المسجد الاقصى المبارك، والاعتداء على المصلين، والمخططات الاسرائيلية للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين، خاصة في حي الشيخ جراح، في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها.

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