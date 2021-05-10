"قلق" أميركي إزاء الوضع في القدس.. سوليفان يتحدث مع نظيره الإسرائيلي

2021/05/10 | 03:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إميلي هورن، أن مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، عبر عن "قلق الولايات المتحدة العميق" إزاء الوضع في القدس لنظيره الإسرائيلي، مائير بن شبات

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