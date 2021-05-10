زيدان: كنا نستحق أكثر من التعادل أمام اشبيلية

2021/05/10 | 03:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأبدى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، غضبه الشديد عقب التعادل ضد إشبيلية (2-2) مساء الأحد، بالجولة الـ35 من الليجا.واكتفى ريال مدريد، بالحصول على نقطة، أبقته في المركز الثاني بـ75 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، ومتفوقًا بالمواجهات المباشرة على برشلونة الثالث بنفس الرصيد، فيما بقي إشبيلية في مركزه الرابع بـ71 نقطة.وقال زيدان، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية له عقب المباراة: "أنا لا أفهم أي شيء.إذا كانت هناك لمسة يد على ميليتاو، فهناك ركلة جزاء على إشبيلية أيضًا، ولم أكن مقتنعا بما قاله لي الحكم".وأضاف: "لم أتحدث أبدًا عن التحكيم، لكنني اليوم غاضب، وهذا لن يُغير أي شيء، وسعداء بمباراتنا، وكنا نستحق أكثر من التعادل؛ لأن الشوط الثاني كان رائعًا".وتابع: "لن أتحدث أكثر من ذلك عن التحكيم، وعلى الحكم أن يشرح لنا قواعد لمسات اليد، لكننا سنقاتل حتى الموت".وأردف: "ما يزعجني أنه لن يتم توضيح أي شيء لنا، ويجب أن نفكر في المباريات الثلاث المتبقية، وأنا غاضب لأننا كنا نستحق الفوز".وعن رأيه في تقنية الفار، علق: "أنا أثق في كرة القدم، ما أقوله هو أنني رأيت خطأين، وتم إطلاق الصافرة ضدنا".واختتم: "إذا توجب علينا اللعب غدًا فالفريق سيكون موجودًا.لدينا شعور جيد جدًا، وسنستعد جيدا للمباريات".المصدر: كورة

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