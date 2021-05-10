إطلاق نار في مطار كندي.. والشرطة تبحث عن الجناة

2021/05/10 | 04:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير بأن الشرطة الكندية تبحث عن مشتبه به واحد أو أكثر في إطلاق نار وقع، بعد ظهر الأحد، في مطار فانكوفر الدولي في ريتشموند

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