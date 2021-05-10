وصول مراسل ’الفرات’ إلى مستشفى الجملة العصبية بعد محاولة اغتيال في الديوانية

2021/05/10 | 05:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصلت سيارة الإسعاف التي تقل مراسل قناة الفرات المصاب، أحمد حسن، إلى بغداد، بعد محاولة اغتيال فاشلة في محافظة الديوانية.

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وتعرض أحمد حسن إلى محاولة اغتيال بثلاث رصاصات، نُقل على إثرها إلى مستشفى الديوانية، وذلك بعد ساعات على اغتيال الناشط إيهاب الوزني في محافظة كربلاء بالطريقة ذاتها.

وانتظر المسلح وصول المراسل من بغداد إلى الديوانية، وبعد وصوله إلى منطقة الشامية، فتح المسلح النار على "أحمد حسن" وأصابه في منطقة الرأس كما وثقت كاميرا منزله وفقاً لشهادة أحد ذويه.

ووفقاً للشاهد، فقد لاذ الفاعل بالفرار، ونُقل المراسل إلى المستشفى ودخل في حالة غيبوبة نتيجة إصابته بـ 3 رصاصات، إحداها في الرأس.

وغص مستشفى الديوانية بالعشرات من المتظاهرين والناشطين المدنيين الذين هرعوا للإطمئنان على "أحمد حسن".

واقترح الأطباء في الديوانية نقله إلى بغداد، لعدم توفر الإمكانية للتعامل مع إصابات بهذا المستوى من الخطورة.

وتم نقل "حسن" في سيارة إسعاف إلى مستشفى الجملة العصبية في بغداد، بعد أن أكد الأطباء في مستشفى الديوانية إن حالته خطرة للغاية.

ويستعد كادر طبي مختص لإجراء أولى العمليات للصحفي المُصاب.

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