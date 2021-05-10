الإعلان عن أول رحلة فضائية ممولة بالكامل بعملة

2021/05/10 | 05:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "جيوميتريك إنرجي" الكندية، التي ستقود مهمة إلى القمر أن سبيس إكس ستطلق قمرًا صناعيًا إلى القمر العام المقبل بتمويل كامل من العملة المشفرة "دوج كوين" ، حسبما ذكرته عبر حسابها في تويتر، الأحد.

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