"فطريات العفن".. خطر جديد يداهم مرضى كورونا في الهند

2021/05/10 | 05:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزايدت أعداد الإصابات بأحد أنواع الالتهابات الفطرية الخطيرة بين مرضى كوفيد-19 في الهند أو المتعافين حديثا منه، وهو ما أثار انزعاج السلطات التي اتخذت إجراءات لمنع تفشي العدوى

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