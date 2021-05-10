عملية اغتيال ثانية.. فريق طبي يحاول إنقاذ الصحافي

2021/05/10 | 06:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أطلق مسلح مجهول، الإثنين، النار على مراسل صحافي في محافظة الديوانية جنوب بغداد، بعد أقل من 24 ساعة على اغتيال الناشط إيهاب الوزني في كربلاء.

وتعرض أحمد حسن مراسل قناة "الفرات" إلى ثلاثة رصاصات على الأقل من مسافة قريبة جدًا في قضاء الشامية لدى عودته إلى منزله في ساعة متأخرة من مساء الأحد 9 آيار/مايو.

ويقول أحد زملاء حسن لـ "الترا عراق"، إنّ "كاميرا مراقبة منزل المغدور وثقت لحظة تعرضه إلى إطلاق نار من قبل مسلح راجل"، مبينًا أنّ "المسلح لاذ بالفرار عبر مركبة كانت بانتظاره كما يبدو".

ويضيف، أنّ "حسن كان عائدًا من العاصمة بغداد، وتعرض لإطلاق النار لحظة صف سيارته قرب منزله، ما يشير إلى أنّ المنفذين كانوا بانتظاره على مدى ساعات".

ونقل حسن إلى قسم العناية المركزة في مستشفى الديوانية، فيما بيّن مصدر طبي أنّ "حالته حرجة جدًا إذ أصيب برصاصتين في منطقة الرأس وثالثة في الصدر".

ويقول المصدر لـ "الترا عراق"، إنّ "حسن نقل على الفور إلى مستشفى الجملة العصبية في بغداد بعد إجراء اتصالات وتنسيق مع المستشفى".

ووصل حسن إلى المستشفى، فجر الإثنين، وأدخل فورًا إلى غرفة العمليات، بحسب زميله الصحافي، الذي أشار إلى أنّ فريقصا طبيًا خاصًا كان بانتظاره هناك.

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