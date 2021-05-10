تراجيديا الدويلات السورية ودلالاتها

2021/05/10 | 06:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الكيانات السورية راهناً هي تمثيل دقيق لأشكال الصراعات والتوازنات الإقليمية تلك"

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