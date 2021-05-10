"إصابات بعد التطعيم".. العلماء يحذرون من سلالات كورونا لا يغطيها اللقاح

2021/05/10 | 06:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تطور نادر ولكنه متوقع، أصيب عدد من الأشخاص بعد أن تم تطعيمهم.وأرجع العلماء ذلك إلى ظهور سلالات لفيروس كورونا لا يغطيها اللقاح، وفقا لموقع "صوت أميركا".

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