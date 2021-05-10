2021/05/10 | 07:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الكندية، مقتل شخص في إطلاق نار الأحد، حدث في صالة الوصول الرئيسية بالمطار الدولي في مدينة فانكوفر الكندية، فيما لا تزال الشرطة تبحق عن مشتبه به واحد على الأقل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شخص في إطلاق نار بمطار كندي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شخص في إطلاق نار بمطار كندي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).