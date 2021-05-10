فور عودته للبلاد.. أستراليا تعتقل مواطنا بتهمة الانضمام إلى داعش

2021/05/10 | 07:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت السلطات الأسترالية القبض على رجل يبلغ من العمر 30 عامًا مطار ملبورن لدى عودته إلى البلاد بتهمة انضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بحسبما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

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