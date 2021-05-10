أفلوطين : نوم النفس واستيقاظها من تلقاء ذاتها - الحسن علاج

#الحسن_علاج جان ماري فلامان ترجمة : الحسن علاج في الفصل 8 من [كتاب] حياة أفلوطين ، يصف فورفوريوس Porphyre) ( طريقة معلمه في العمل ، وهي طريقة غاية في التميز 1 : لم يكن أفلوطين يطيق أبدا إعادة قراءة أو نسخ ما كتبه مرة ثانية 2 ، علاوة على ذلك ، فإن بصره ضعيف جدا حتى يسمح له بذلك .
فقد كان يكتب دون أن يولي أي اهتمام لفن الخط ولا للإملاء ، ماعدا مراعاته للمعنى 3 .
وما يثير الدهشة أكثر ، بالتأكي ......
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