أفلوطين : نوم النفس واستيقاظها من تلقاء ذاتها - الحسن علاج

2021/05/10 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الحسن_علاج جان ماري فلامان ترجمة : الحسن علاج في الفصل 8 من [كتاب] حياة أفلوطين ، يصف فورفوريوس Porphyre) ( طريقة معلمه في العمل ، وهي طريقة غاية في التميز 1 : لم يكن أفلوطين يطيق أبدا إعادة قراءة أو نسخ ما كتبه مرة ثانية 2 ، علاوة على ذلك ، فإن بصره ضعيف جدا حتى يسمح له بذلك .



فقد كان يكتب دون أن يولي أي اهتمام لفن الخط ولا للإملاء ، ماعدا مراعاته للمعنى 3 .



وما يثير الدهشة أكثر ، بالتأكي ......





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