2021/05/10 | 08:12 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعة

أكد راضي شنيشل، مدرب الزوراء، اليوم الأحد، أن المباريات المتبقية من عمر الدوري الممتاز ستكون حاسمة.وقال شنيشل في تصري صحفي «لقاء الثلاثاء المقبل مع زاخو، مباراة تعني لنا العودة للمنافسة على الوصافة، بعد أن حسم بشكل كبير القوة الجوية الصدارة، وعلينا على الأقل أن لا نفرط في الوصافة، وبالتالي المباراة مهمة».

وزاد: «علينا أن نحسم موقعنا بأنفسنا وعدم الاعتماد على نتائج الفرق الأخرى، وبالتالي الجولتين المقبلتين أمام زاخو في الجولة 30 والقاسم في الجولة 31، نقاطهم ستكون مؤثرة في العودة إلى المركز الثاني».

وأشار إلى أن الفريق مكتمل الصفوف باستثناء غياب المدافع عباس قاسم، الذي سيغيب بسبب تراكم البطاقات، مؤكدا أن الفريق جاهز تماما للمباراة ويسعى للعودة إلى العاصمة بغداد بالنقاط الكاملة.

يشار إلى أن الزوراء يحتل المركز الثالث برصيد 55 نقطة، فيما يحتل فريق زاخو المركز السادس برصيد 40 نقطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شنيشل: هدفنا الوصافة ومواجهة زاخو حاسمة) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شنيشل: هدفنا الوصافة ومواجهة زاخو حاسمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).