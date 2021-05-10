2021/05/10 | 08:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعأفادت السلطات الأفغانية صباح اليوم الاثنين بمقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين بتفجير استهدف حافلة ركاب جنوبي البلاد.وذكر غول إسلام سيال المتحدث باسم حاكم إقليم زابل أن الانفجار وقع في وقت متأخر من ليل الأحد مضيفا أن 25 شخصا أصيبوا بينهم نساء وأطفال في حالة حرجة.وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن الحافلة تم استهدافها بقنبلة زرعت على جانب الطريق، محملة "طالبان" مسؤولية الحادث.وفي حادث مماثل، لقي مدنيان مصرعهما وأصيب 9 آخرون في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق استهدف حافلة في منطقة بول ماتاك في إقليم بروان صباح اليوم الاثنين، حسب مسؤوليين صحيين.وقال رئيس مستشفى بروان إن الجرحى نقلوا إلى مستشفى قريب، وبينهم نساء وأطفال.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارين حتى الآن.يأتي ذلك بعد مقتل عشرات الطالبات بهجوم على مدرسة في كابل يوم السبت.وتشهد البلاد زيادة حادة في أعمال العنف منذ أسابيع عقب إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر.وكانت "طالبان" أعلنت في وقت متأخر الأحد عن وقف إطلاق النار ثلاثة أيام للاحتفال بعيد الفطر.المصدر: "رويترز"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى بانفجار حافلة جنوبي أفغانستان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى بانفجار حافلة جنوبي أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).