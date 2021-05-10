الطقس: الربيع يلفظ أنفاسه الأخيرة بأمطار خجولة.. ومؤشر الحرارة يستمر بالارتفاع جنوباً

2021/05/10 | 08:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التبنؤات الجوية، الاثنين، إلى تأثر البلاد بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي.

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وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعه "ناس"، (10 أيار 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بتكاثر تدريجي للسحب ابتداء من اليوم وخصوصاً مساء، ليتسبب ذلك بطقس غائم جزئي إلى غائم أحياناً، ليبدأ مع ذلك حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة تواجد منخفض جوي، والحالة ينقصها الرطوبة المدارية المناسبة لذلك تقتصر فرص الأمطار في مناطق محدودة جداً، أفضلها جهه المنطقة الغربية مع زخات أمطار خفيفة في باقي المناطق كما ترسمها خرائط الأمطار التراكمية ومناطق كثيرة خارج توقعات الأمطار".

وأضاف، "الرياح ستكون شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتستمر خلال الأيام القادمة".

وتابع، أن "درجة الحرارة ترتفع مجدداً ابتداء من اليوم لتسجل درجات أربعينية في مناطق وسط وجنوب البلاد، وبشكل أقل في باقي المناطق، ولا يوجد أي انخفاض قريب في الحرارة".

الخرائط المرفقة توضح درجات الحرارة خلال اليوم، وتوقعات الأمطار التراكمية حتى مساء الأربعاء:

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