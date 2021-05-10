الثاني خلال ساعات.. 11 قتيلاً على الأقل في انفجار قنبلة بأفغانستان

2021/05/10 | 08:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل 11 شخصاً على الأقل في أفغانستان جراء انفجار قنبلة استهدفت حافلةً، في حين أعلنت حركة طالبان وقفاً لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر، على ما أعلنت وزارة الداخلية الاثنين.

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