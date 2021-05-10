العراق: إصابة صحافي في محاولة اغتيال بكربلاء عقب مقتل ناشط سياسي بارز

2021/05/10 | 08:56 - المصدر: فرانس 24

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بعد يوم من مقتل إيهاب الوزني، رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء وأحد نشطاء "ثورة تشرين" والذي أدى إلى تظاهرات احتجاجية في كربلاء ومدن جنوبية أخرى بينها الديوانية والناصرية، تعرض الصحافي العراقي أحمد حسن لمحاولة اغتيال في الديوانية فجر الاثنين جعلته يرقد في العناية الفائقة بعدما "أصيب برصاصتين في رأسه وبرصاصة ثالثة في كتفه"، حسب مصادر طبية. ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2019، تعرض أكثر من 70 ناشطا لعملية أو محاولة اغتيال، في حين اختطف عشرات آخرون لفترات قصيرة.

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