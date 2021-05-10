الامم المتحدة تدعو إسرائيل لضبط النفس في القدس الشرقية

2021/05/10 | 09:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل للالتزام “بأقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في حرية التجمع السلمي”، وذلك في ظل ارتفاع التوتر في القدس الشرقية المحتلة.وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش، في بيان له إن الأخير “يعبر عن قلقه العميق إزاء استمرار العنف في القدس الشرقية المحتلة وأيضا إزاء احتمال […]

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